Difunden video de famoso reguetonero teniendo relaciones íntimas

El reguetonero colombiano, Kevin Roldán, se volvió tendencia en Twitter después de que se filtrará un video del cantante, en el que se presume, sostiene relaciones con una joven.

El video no es explícito, sin embargo, se puede ver la cara de Kevin y de una mujer, la cual dice “Kevin, ¿pero por qué? ¡Ay! Demasiado horrible. Yo no quiero así”. Sin embargo el no cede y parece reírse

El artista no se ha pronunciado sobre este caso, sin embargo algunos de sus seguidores creen que este video sólo busca manchar la imagen del colombiano.

Otras polémicas

No es la primera vez que Kevin Roldán se encuentra en el ojo del huracán.

En 2015, el cantante fue detenido por la policía en Chile por supuestamente haber golpeado a una modelo en la habitación de un hotel.

Sin embargo, horas después de esa polémica, el reguetonero publicó unos videos en los que explicaba que ya estaba en libertad y que todo fue un malentendido.

