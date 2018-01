Laura G confesó que se operará los senos ¡Otra vez!

La conductora Laura G afirmó que próximamente se someterá a otra cirugía de senos, pues se los tuvo que quitar para para poder estar cómoda durante su embarazo.

Explicó que en agosto de 2016 se puso prótesis en los senos, pero en noviembre del mismo año le confirmaron que estaba embarazada, por lo que después de su boda en diciembre decidió quitárselos.

La conductora del programa "Club de Eva" confesó que estas operaciones han sido una de sus peores inversiones pero afirmó que volverá a ponérselos después de "agrandar la familia".

"Me las quité para poder llevar el proceso a gusto y no porque no pueda lactar con prótesis sino por mi estructura de cuerpo, soy un poco ancha de arriba y con las prótesis iba a parecer un globo", afirmó Laura G.

Actualmente entres sus planes se encuentra tener otro hijo y aseguró estar muy feliz en el nuevo programa de revista de Azteca Uno que conduce a lado de sus compañeras Anette Cuburu, Esmeralda Ugalde y Verónica Castillo.

