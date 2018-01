Enrique Guzmán ofende y llama 'pende...' a César Costa

Ahora sí parece que los problemas que existían entre los cantantes Enrique Guzmán y César Costa se agravaron. Y es que a través de su cuenta en Twitter, el papá de la también intérprete Alejandra Guzmán, ofendió y llamó "pende&5$" a Costa.

"Me acaban de enterar que @CesarCostaRoel me tiene bloqueado!!! no se desde cuanto. Yo para que chingaos necesito hablar con ese pendejo", escribió el cantante en la red social.

No sabemos las razones del enojo de Guzmán, sin embargo, es bien sabido que la relación entre los cantantes no es muy buena, a pesar de compartir escenario desde hace varios años en varios proyectos musicales junto a Angélica María y Alberto Vázquez.

Como la reciente gira, llamada Caravana del rock & roll, que emprenderán a finales de enero por algunas ciudades de la República Mexicana y con la que removerán los recuerdos más profundos de los asistentes.

Hasta el momento, César Costa, reconocido por los temas Historia de Tommy, Mi primer amor, Baila Muchachita, entre otros, no se ha pronunciado a las declaraciones de Guzmán.

La Caravana del rock & roll

Recientemente, César Costa aseguró a la agencia de noticias Notimex, que La Caravana del rock & roll será “una fiesta de nostalgia y de alegría, que se logrará a través de la música y resultará en recordar un México que ya no tenemos”.

Detalló que los asistentes rememorarán “toda esta historia que seguramente algunas de las canciones de nosotros les han llegado muy profundo y han sido parte de su vida emocional. Eso es lo que hace que el espectáculo sea único”.

En torno a reunirse de nuevo con sus colegas, dijo que “es un privilegio poder alternar otra vez con mis compañeros y en esta ocasión me da mucho gusto que esté Alberto. Vamos a estar los iniciadores, los que comenzamos el rock and roll en México. "Espero que sea un éxito, por eso lo hacemos todos (…) Yo espero que se alargue lo más posible, porque esto nos permite estar en contacto con un público maravilloso”.

Dónde verlos

El próximo 20 de enero La caravana del rock & roll hará su primera parada en la Arena Monterrey. Mientras que el domingo 11 de febrero será el turno de la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional.