Kim Kardashian revela nombre de su hija

Luego de que la socialité estadounidense, Kim Kardashian West anunciara el pasado martes el nacimiento de su tercer hijo, una niña a través de la gestación subrogada, ha sido hasta este viernes cuando dio a conocer el nombre de la bebé.

Acostumbrada a sorprender, esta no ha sido la excepción y la esposa de Kanye West reveló en su página de Internet que la más reciente integrante del clan Kardashian llevará por nombre Chicago, sí, el mismo que el de la ciudad estadounidense.

Con una simple imagen en color blanco y el nombre Chicago West en negro, compartió con sus millones de seguidores el peculiar nombre.

Esto sin duda no ha pasado desapercibido por los usuarios de redes sociales que ya tienen una opinión al respecto.

Los hijos de Kim y Kanye más que personas parecen coordenadas North West, Saint West, Chicago West. Si al próximo no le ponen Old West me mato de decepción.

— K100LA (@barbieclas) January 19, 2018