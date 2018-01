Paty Cantú: Mi corazón es adicto al amor, me enamoro una vez al mes

Paty Cantú acudió como invitada especial para cantar en la fiesta que organizó la red social de moda Musical.ly, donde cantó algunos de sus nuevos éxitos como “Natural”, “Déjame ir”, “Amor, amor” y “Valiente”, los cuales se desprenden de su nueva discografía 333.

Ahí, Paty nos contó que este año lo arranca con nuevos pensamientos y la gira para febrero de este nuevo disco, al que considera el mejor proyecto de su vida a sus 34 años.

“Comienzo una mentalidad distinta de la que no he tenido antes, profesionalmente y como mujer, las cosas que pasaron el año anterior porque hice el proyecto de mi vida lo muestro este 2018, es lo mejor que me pudo haber pasado y vamos con gira”, contó a JDS a su llegada al evento.

Aseguró que este cambio se dio de estar viajando por varios países llevando su música, de aprender todo lo que sucedió en el mundo como “las crisis para la mujer en el mundo, en las minorías, los latinos en EU, lo que se vivió en México por los temblores, huracanes, atentados y eso nos alertó de nuestra fragilidad”.

Por ello, hoy vive con mucho agradecimiento por todo lo que tiene y agradece a todo su público porque rompió su propio récord en plataformas digitales de música con su último tema “Natural” donde le apostó al género urbano entre otros temas que vienen en su disco 333 del cual nos dice qué significa para ella.

“Tiene que ver con unificar y hacer un producto mundial, los números son iguales en todos los idiomas, el 3 en numerología significa algo para mí y el 3 en todas las religiones significa algo bueno de divinidad, entonces no importa la religión, el género, el idioma, es música”, detalló.

JDS

Exitosa en todo lo que se propone, lo que no está resultando como quisiera es en el amor de pareja, debido a que se enamora muy rápido. “En el corazón todos mis secretos más malditos y bonitos los revelo en el 333, son muchos, me enamoró más o menos una vez al mes, no es broma es muy grave, complicado, mi corazón es adicto al amor”, dijo sonriente.

A la fiesta también dieron cita algunos youtubers que disfrutaron de su música como Sebastián Villalobos, RK El Artista, Saak, los Jonas Vloggers así como los artistas Vadhir Derbez, Michel Duval, Ceci Ponce, quienes dijeron ser fans de esta aplicación.

Cabe señalar que en esta reunión Stefan Henrich, director regional de Latinoamérica y España de la red social (con 250 millones de usuarios) presentó el Pop up Studio que busca impulsar la creación de contenido digital con una inversión de 50 mdd para EU, México y América Latina; también dio a conocer la nueva actualización de musical.ly en su herramienta de grabación y edición donde los invitados las conocieron a modo talleres explotando su imaginación.