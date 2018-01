Salma Hayek publicó foto con elenco de "La forma del agua"

La actriz Salma Hayek publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con el elenco de la cinta "La forma del agua" de Guillermo del Toro, en la cual deja ver su cariño por el director mexicano.

"With my friend from #theshapeofwater at that #palmspringsfilmfestival Que viva el gordo del toro!!! #vivamexico", escribió Hayek.

La fotografía fue tomada durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs realizado en California, del 2 al 15 de enero en el Centro de Convenciones de Palms Springs, donde el filme de Guillermo del Toro fue reconocido con el premio Vanguardia.

En la fotografía se pueden observar a las actrices Sally Hawkins y Octavia Spencer, así como el director de la banda sonora Alexandre Desplat y Guillermo del Toro.

Cabe mencionar que el martes 23 de se darán a conocer los nominados a los Premios Óscar en lo que se espera que "La forma del agua" se encuentre participando en diversas categorías.

