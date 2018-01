¡Semidesnuda! Exrebelde Estefania Villareal dejó poco a la imaginación

To me it was never about the weight… Nada se compara con la libertad que nos da el empoderamiento personal, el aprender a amarse incondicionalmente dentro de nuestra individualidad y nuestro cuerpo… para mí nunca se trato de una talla o un número, sino de amar cada centímetro de mi piel. Es una tarea diaria el honrar, amar, respetar y querer el templo que tengo. ✨Nada se gana sin esfuerzo✨ 🐚✨💙🌊 📷 by @alvaronates

