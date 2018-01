¿Aprobarías a Harry Styles para James Bond?

Un nuevo nombre se ha unido a la lista de posibles sucesores de Daniel Craig para interpretar a James Bond.

Se trata de Harry Styles, y muchos de sus seguidores ya se lo imaginan como el Agente 007.

En días recientes, Lee Smith, quien trabaja cerca del cineasta Christopher Nolan y también en lo que fue la película Spectre, señaló a Daily Stars que Harry Styles podría ser un perfecto relevo para sustituir a Daniel Craig como el agente James Bond en una supuesta próxima película dirigida por Christopher Nolan.

"Harry podría hacerlo. Si buscan a un Bond más joven, ¿por qué no? Harry es realmente bueno y puede darlo todo. Tiene un talento excepcional y es completamente natural en cámara".

Foto | Getty Images.

"Habrías pensado que estabas lidiando con alguien con muchos años de experiencia. Nunca habrías pensado que era su primera película. Yo no sabía quién era. Por supuesto mi hija me explicó que no puedes ser más famoso que Harry Styles. Pero fue realmente bueno y genuinamente carismático".

"Si quiere actuar, no puedo imaginar más que un futuro genial para él. Y Chris (Nolan) le daría el detalle más increíble que ningún director haya dado a cualquier proyecto, ya sea Bond u otra cosa", señaló para el rotativo británico.

Además de su nombre, el de Christopher Nolan sigue sonando para dirigir el nuevo rumbo de la franquicia 007, cuya nueva película, Bond 25, verá la luz en 2019 en la que probablemente sea la última de Daniel Craig como el agente secreto.

Lista de James Bond

Sean Connery

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig

