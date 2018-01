Cigarettes After Sex quiere dejar un buen sabor de boca

Desde el año 2008, Greg Gonzalez, líder y creador de Cigarettes After Sex, ha cultivado un sonido de pop ambiental que se traduce en melodías y líricas tenues, casi siempre hablando de temas románticos del siglo XXI.

El pasado junio mostraron al mundo su primer LP homónimo, con el que comenzaron una gira que parece no tener fin, misma que llega este fin de semana a México.

Para luego viajar a Estados Unidos y Europa.

Con su sencillo Nothing’s Gonna Hurt You Baby en 2012, la banda empezó a promocionar su música en distintas plataformas, dicho tema también fue incluido en la banda sonora de The Handmaid’s Tale.

En entrevista con el frontman, Greg Gonzalez, habla sobre lo qué está provocando Cigarettes After Sex en el mundo, y sus raíces mexicanas.

¿Cómo te sientes al venir a México?

— Muy bien, realmente se siente como un largo tiempo de ausencia.

Se dice que Cigarettes After Sex es el secreto musical mejor guardado que tiene Estados Unidos, ¿es verdad?

— Quizá, es un bonito cumplido, pero quizá sea cierto.

Lanzaron su EP a mitad del año pasado ¿Como reaccionaron sus fans, después de tan larga espera?

— Fue como una chispa que ese EP emitió, creo que todos los fans se conectaron muy bien con este trabajo.

La banda esta etiquetada como ambient pop, ¿cómo definirías el sonido de la banda?

— Me parece bien hasta cierto punto, pues si es música pop, además de ser puramente canciones de amor, no se como podría categorizarla. Muchos la etiquetan como rock suave y pop melancólico.

En estos días, hay un nuevo grupo o canción a cada segundo, ¿cómo competir con ese mercado?

— Se vuelve muy extraño, no puedo decir que no hay bandas muy buenas que tienen esas características, siempre intentamos estar al tanto de todo lo nuevo, y también innovando siempre para no caer en la monotonía.

Así que podría decirse que son de las bandas que juegan con ritmos nuevos, en lugar de volverse populares por el hecho de quedarse en su zona de confort…

— Sí, siempre disfrutamos al máximo el interpretar y experimentar con cosas nuevas, creo que eso es lo que a la gente le gusta de nosotros, que no sacrificamos nuestro gusto por la música experimentando con algo que se salga de nuestros parámetros.

¿Crees que la música tiene el poder de cambiar al mundo?

— Sí, y creo que específicamente música positiva, como canciones que unen naciones, y hace que se olviden fronteras, idiomas, y se convierte todo en un sentimiento unánime.

Crecieron en las plataformas digitales, ¿cómo han sentido esa evolución?

— A diferencia de muchas otras bandas, fuimos descubiertos en YouTube, a pesar de no encajar en el perfil viral de esa plataforma.

Nunca pensé que iba a pasar de esa manera, porque sé que hay estrellas virales y cosas así. Todo llegó sin promoción ni nada, la gente descubrió la música, el nombre de la banda, y todo fue un click en conjunto.

Tal vez estas canciones eran necesarias, porque suelen imponerte mucha música junta, se hace mucho ruido. Y esto fue algo más fresco.

Hablando de tus canciones de amor, algunas de ellas suenan y se sienten muy suaves, ¿qué tan romántico puedes ser?

— Honestamente no intento hacer música asi, no es la intención principal, pero expresa un sentimiento real y puede ser interpretado de esa forma.

Naciste en El Paso, Texas ¿Cierto? ¿Tus ancestros son mexicanos?

— Sí, así es. Mis abuelos y bisabuelos eran mexicanos.

¿Qué tan cercano te sientes a esas raíces?

— Siempre estuve acostumbrado al español, por mi madre y mis abuelos.

Por otra parte la comida es algo muy representativo en mi vida, y finalmente me siento muy identificado con la salsa, cumbia, banda, mariachi… este tipo de sonidos me recuerdan a El Paso, a sus bares y a poder escuchar toda esta música en la ciudad, me siento parte de todo ello.

¿Algo que puedas decirnos de tus shows en México?

— Trataremos de interpretar lo más puro posible nuestros temas, no intentamos hacer cosas extravagantes, sino apegarnos a tocar nuestras canciones con el mayor sentimiento posible para poder transmitir eso a nuestros fans.

De gira

Guadalajara. 26 de enero en C3 Stage. Boleto: 490 pesos.

Ciudad de México. 27 de enero, Frontón México. Boletos: de 450 a 700 pesos.