Paulina Rubio muestra su trasero sin filtros ni retoques

Paulina Rubio no le tiene miedo a las críticas y se muestras tal como es.

La cantante mexicana publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos en bikini, en las cuales presume su trasero, de hecho hasta le hace zoom.

A pesar de mostrarse al natural, no faltaron algunos comentarios negativos hacía la intérprete de Mío, como:

"¿De qué se supone que se trata la foto? Yo no veo nada de nada. Que bueno que sea natural pero, ¿porqué presume lo que no hay?"; "Horrible cuerpo, toda cuadrada. Sin nada de cintura"; "Fatal pero real"; "Qué ridículo, no se qué muestra o qué enfoca. Cuadrada y piernas flacas… Disculpen mi sinceridad… O es qué están ciegos. Y bueno lo que sea de cada quien, pero que no presuma lo que no tiene"; "Cuadrada. No se comparará nunca con el cuerpo de su eterna patrona Thalia", entre otros.

Pero también hubo quien la defendió y agradeció que se mostrará tal como es:

"Bella natural, eso hace la diferencia de alguien toda plástica y Pao es natural, joven y bella"; "Aplaudo que siga siendo natural, podría hacerse las cirugías que quiera, pero luce bella a los cuarenta y tantos"; "Gracias @paurubio por mostrar que cada artista es un ser humano. Un mortal más en la tierra, que buen acto de humildad y fortaleza, mostrarse sin disfraz al mundo. A los que la critican, ojalá existiera tienda de vidas como las hay de ropa o calzado para que se compren una y dejen de criticar a los demás"; entre otros que además resaltaban su belleza.

Aquí las imágenes, en una de ellas, Paulina Rubio escribió: "#buenosdias #asiempezoel2018 #feliz #2018 #happy #cancionespaurubio #tumusicaesmimusica #paurubiomexico2018 #rivieramaya #mararenasol".

😁😘💋☀️💕🧚‍♂️💪😇🎶🙈👊🏻💋🐠💓 A post shared by Paulina Rubio (@paurubio) on Jan 22, 2018 at 11:26pm PST

