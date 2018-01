Cristina Rodlo, una latina que se suma a las series estadounidenses

Cristina Rodlo sabe que nada es gratuito en esta vida, y las cosas no caen del cielo.

Por eso, desde hace años trabaja en diversos proyectos y tocando las puertas para ampliar sus horizontes.

Ahora, esas puertas se están abriendo y ya hay trabajo en la Meca del Cine y la Televisión.

La actriz mexicana filmó el remake estadounidende de Miss Bala y está a punto de comenzar las grabaciones de la gran apuesta de Amazon para 2019: Too old to die young.

“Ahí vamos, alzando la voz y viendo como se abren los espacios en Estados Unidos para el latino en general y yo sumándome a ellos".

"Las cosas no caen del cielo, fue todo un proceso y mi vida cambió de una semana a otra con la llegada de este serie que ya arrancó su producción bajo la dirección de Nicolas Winding Refn”, comentó Cristina Rodlo en entrevista con Publimetro.

Este proyecto original de Amazon explora los suburbios criminales de Los Ángeles al seguir los viajes existenciales de los personajes de ser asesinos a convertirse en samurais en la llamada "Ciudad de los Ángeles".

El elenco lo completan actores de talla internacional como Milles Teller, John Hawkes, Callie Hernández, Jena Malone y William Baldwin.

“No puedo decir mucho, pero mi personaje es latino que habla inglés y español".

"Al principio, el espectador no va a entender muy bien, pero es la única mujer entre un grupo de hombres que le tienen mucho respeto".

"He leído sólo seis capítulos de un total de diez, y la serie está increíblemente bien escrita”.

“Muy en general la serie trata como de unos vengadores en Los Ángeles que se vuelven como Robin Hood que comienzan a matar a la gente mala".

"Se vuelve un tramo interesante y contado por el loco de Nicolas Winding con los colores y matices que usa, se vuelve una joya”.

Cristina Rodlo cambiará su residencia a Los Ángeles, California, porque en marzo se unirá al resto del elenco.

“No he tenido contacto con el elenco, solo con el director y productores. La serie recién se empezó a filmar y ya van por el segundo capítulo".

"Me uno a ellos a principios de marzo. Aún no hay fecha exacta para el estreno, pero tal parece que va para inicios de 2019 por Amazon”.

La actriz originaria de Torreón, Coahuila, mantiene su camino en la actuación, y actualmente participa en la serie El Vato, que recién estrenó su segunda temporada por Netflix con el personaje de Mariana.

Remake de Miss Bala

En 2017, Cristina filmó el remake estadounidense de la película Miss Bala, al lado de Gina Rodriguez y bajo la dirección de Catherine Hardwicke.

“Falta por estrenar Miss Bala que la filmé el año pasado y es el remake en inglés de la cinta mexicana que se estrenó en 2011″.

"La protagonizamos Gina Rodríguez y yo, en la que hago el personaje de Suzu que no existe en la película original".

"Cambia mucho a la original, lo que tienen en común es que hay un concurso de belleza y el narcotráfico, pero fuera de eso, la manera en que se cuenta es de manera distinta. Además, la historia es otra cosa y es narrada desde el ojo de una mujer”, finalizó la actriz.