Enrique Guzman discrimina a reportero por su preferencia sexual

El cantante Enrique Guzmán, quien se encuentra promocionando la gira La Caravana del Rock, en la que comparte escenario con Angélica María y César Costa, fue acusado de discriminación luego de terminar una entrevista con un medio de comunicación al enterarse que es para la comunidad LGBTTI.

Recientemente, el trío realizó una serie de pláticas con diversos medios de comunicación, entre ellos, el sitio Escándala, sin embargo, Guzmán dio por terminada la entrevista cuando el reportero Quique Galdeano le preguntó acerca del público gay que ha seguido su carrera por años.

"¿Qué opinan de la comunidad LGBTTTI que los sigue durante mucho tiempo?", preguntó el reportero, a lo que Guzmán respondió: “Puñales ha habido siempre”. Por su parte, Angélica María dijo: “Yo les agradezco infinitamente y los adoro. Mis mejores amigos son gays”.

Denuncia el acto

Para denunciar el acto, el comunicador publicó un video en su cuenta de Facebook en el que instó a respetar los derechos de todos y todas.

“Porque nunca le vuelva a pasar algo así a nadie. Ahora más que nunca pienso luchar por los que no tienen una voz y que siguen sufriendo algún tipo de rechazo por el único hecho de ser quienes son. Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, al final sí somos más los buenos. 🙏🏻🙌🏻 #LoveWins”, escribió el joven en la publicación y dijo:

"No voy a condenarlo ni asegurar que fue homofobia, lo que no voy a aplaudir es que se refiera a mí y a toda la población LGBT de una manera tan despectiva como lo hizo. Esto lo tenemos que entender, normalizamos estas palabras muchas veces y nos olvidamos que son las últimas que escuchan muchas personas antes de morir por un crimen de odio. Igual de alarmante es la cantidad de personas que apoyaron y justificaron su acto porque me senté a un lado de él y que por eso merecía ese trato. En esta entrevista me sentí por primera vez por mi orientación sexual por una persona que respeto. Ojo, puedo con esto, pero que a mí no me haya derrumbado, al contrario, me haya hecho mas fuerte, no significa que deba seguir pasando, nadie debería vivir una situación así en esta época”.