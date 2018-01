Entrevista con Danna Paola: Feliz con su primer protagónico en cine

Desde que tiene uso de razón, Renata (Danna Paola) ha estado enamorada del mejor amigo de su medio hermano, Juan Pablo (Alosian Vivancos), que es 13 años mayor que ella.

Pero ahora que tiene "la edad perfecta" para tener una relación con él —aunque él no tiene ni remota idea de esto—, Juan Pablo conoce a Susana (Marjorie de Sousa) y decide que es la mujer de su vida.

Para la mala suerte de Renata, Susana es muy bella, por lo que tendrá que elaborar un plan para separarlos, que llevará a un final sorprendente para ella.

De esto trata Lo más sencillo es complicarlo todo, película que se estrena este fin de semana y que marca el debut protagónico en cine de Danna Paola.

De esto platica la actriz y cantante en entrevista con Publimetro.

Te hemos visto mucho en televisión y teatro musical, pero poco en cine y éste es tu primer protagónico, ¿cierto?

— ¡Así es! ¡Totalmente cierto! Y estoy muy emocionada por tener esta oportunidad de hacer mi primer protagónico en la pantalla grande.

Y ha sido un gusto que sea en esta cinta, que se filmó hace dos años, y ahora que ya está terminada y a punto de estrenarse es una emoción increíble.

Es una historia muy divertida, súper ligera, con una combinación de todas las emociones posibles. Es una comedia romántica, pero con un toque distinto a lo que se acostumbra ver en el cine mexicano.

¿Qué tuvo de especial este proyecto para que hayas decidido aceptarlo?

— Pues desde que leí el guión, me llamó mucho la atención la manera en cómo se cuenta la trama. Es una niña de 17 que está enamorada del mejor amigo de su medio hermano, pero está contada a través de la pasión que Renata siente por el cine, pero no te lo dice, sino te lo demuestra. Lleva sus situaciones a diferentes escenas cinematográficas de clásicos, como American Beauty y Lo que el viento se llevó, por ejemplo.

Además, suceden cosas inesperadas porque se rompe la cuarta pared con el público y se convierte en una película interactiva. Creo que es una comedia que va a gustar mucho, a mí me fascinan los comentarios que he recibido en estos días.

Y te confieso que me moría por hacer un personaje de adolescente otra vez (risas).

Justamente, es una historia poco contada en cine, la lucha de una adolescente contra una mujer adulta por el amor de un hombre.

— Exactamente, eso es súper raro. Creo que lo que querían llevar a la película es esa historia del primer amor, esa parte de la inocencia de la adolescencia, y que de una y otra manera, todos hemos pasado. Esa locura de enamorarse y ser bateados, y créeme que el final de esta historia sí es inesperado.

¿Cómo te sentiste al dar vida a Renata? ¿Hay algo en lo que te identifiques con este personaje?

— Híjole, es que fue bastante divertido, porque es una adolescente a la que interpreté cuando ya tenía 20 años. Entonces, volver a tocar esos temas de adolescentes, me dio la oportunidad de preparar a mi personaje desde el día uno.

Entonces le di vida a Renata lo más orgánica posible. Lo asombroso de esta película es que toda se filmó entre una y tres tomas, así que me dejaron improvisar demasiado. Entonces, la mayoría de las ocurrencias de Renata fueron inventadas por mí en el momento en el que se estaba filmando. Así que imagínate, me identifico muchísimo con ella.

Dentro de la comedia y de las situaciones que se muestran en esta película, ¿hay algún mensaje o reflexión?

— Creo que es el simple hecho de dejar que el destino te sorprenda, porque cuando uno presiona las cosas por querer aferrarse, no salen como se quiere. Eso es una gran enseñanza que deja Renata.

Y también habla de que cada quien es dueño de su propio destino, y de saber cómo llevar esa vida de adolescente. Renata es de verdad muy intensa, loca, pero también es muy querida, al final de todas sus locuras, la acabas queriendo.

¿Cómo fue tu experiencia al trabajar con Marjorie de Sousa y Alosian Vivancos?

— Fue maravilloso. Alosian es una persona que tiene un corazón enorme, tiene una vibra increíble, es un ser humano súper energético, eso ayuda a que todo salga de una manera muy sencilla y muy orgánica.

Igual de maravilloso ha sido trabajar con Marjo. Ella es una mujer llena de luz, además de que es guapísima, bellísima. Esa “rivalidad” que existe entre Renata y Susana es súper divertida, y creo que eso es parte de la buena relación que surgió entre nosotras.

¿Y a ti, qué sabor de boca te dejó volver al cine? ¿Te gustaría hacerlo con más frecuencia?

— Claro, por supuesto, no lo pensaría ni tantito. El cine es una experiencia increíble, un gran viaje. Lo disfruté muchísimo.

Por último, si yo te pidiera que me digas una palabra o una frase que defina cómo te sentiste de regresar al cine, ahora con un papel protagónico, ¿cuál sería?

— Creo que libre. Libre es la palabra, porque es la primera vez que pude meter tanto de mis locuras y mis creaciones en un personaje. Entonces, esa libertad en la creatividad fue lo mejor de todo.

Danna Paola y la fecha de estreno de su película

26 de enero es la fecha del estreno a nivel nacional de Lo más sencillo es complicarlo todo, película dirigida por René Bueno.

