Video: Acusan a actor de Televisa de supuesto robo en una farmacia

El actor Salvador Zerboni, quien ha participado en telenovelas como "La reina del sur" y "A que no me dejas", entró a una farmacia y salió sin pagar un crema, que se presuma era anti-edad y costaba alrededor de mil pesos.

Las cámaras de seguridad captaron el supuesto robo del actor. En las imágenes que fueron reveladas por TvNotas se puede ver como Zerboni, cuando se encontraba sólo y percatándose de que nadie lo veía tomó una crema en sus manos y la guardó entre sus manos para después meterla a su bolsa trasera del pantalón y retirarse sin pagarla.

Después de que las imágenes se viralizaran en redes sociales, Salvador aclaró en una entrevista en Univisión que todo era una mentira y que tiene su ticket para comprobarlo.

"Voy a la farmacia a aclarar esto, tengo mi váucher a la mano y la tarjeta que ocupé, yo no me robé nada, desmiento totalmente la nota, no entiendo por qué hacen esto", dijo el actor..

Aquí el polémico video

También te puede interesar: