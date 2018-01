Lady Gaga estrena versión instrumental de Joanne

Lady Gaga estrenó el tema Joanne (Where Do You Think You’re Goin’? en versión piano, mismo que entonará en vivo durante la 60 entrega de premios Grammy el próximo domingo.

La cantante está nominada a Mejor Álbum Vocal Pop por su más reciente material Joanne, y Mejor Actuación Pop por el tema Million Reasons.

Gaga dedicó el tema a su tía Joanne, que murió a causa del lupus, por lo que la también empresaria ha donado parte de sus ganancias a una asociación para la investigación contra esta enfermedad y ha instado a sus seguidores a hacer lo mismo.