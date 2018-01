He estado a punto de morir en tres ocasiones: Héctor Suárez

Héctor Suárez decidió regresar a los escenarios de teatro retomando la emblemática obra “La señora Presidenta”, puesta que el fallecido actor Don Gonzalo Vega protagonizara por 23 años de manera exitosa con la que hizo más de 5 mil representaciones.

Tras la muerte del actor en octubre de 2016, parecía que los famosos personajes de Martina y Martín no volverían más, sin embargo, el productor Alejandro Gou, retomó la historia en tiempos electorales con el prolífico comediante del recordado programa “¿Qué nos pasa?”.

Ante ese dilema, Héctor señaló que a él le habían ofrecido antes que a Gonzalo la obra pero no podía por carga de trabajo y ahora no quiere hacer mucho ruido por este tema de las elecciones en el país con esta obra que arranca el próximo 2 de febrero en El Teatro Aldama, donde se tocan temas de política tras las amenazas y ataques que ha recibido.

“No quiero hacer mucho ruido de eso, además a mí me cuida Dios, de verdad no estoy solo y nunca me ha dejado solo”, expresó a JDS luego de dar los pormenores de la renovada obra de teatro.

Lo que sí es real es que ya cuenta con escoltas de seguridad tras las amenazas que recibido el año pasado por hablar sobre la realidad que vive México al recordar que ha sido amenazado tres veces las cuales las ha librado, pero esto no lo detiene para seguir opinando de la política del país.

“Voy a seguir hablando, no nada más yo, todos necesitamos decir lo que sentimos y yo no quiero que mis hijos digan el día de mañana que no los defendí, si lo hizo y en tres ocasiones he estado a punto de morir, me golpearon la última vez muy fuerte, gracias señor Osorio Chong (ex titular de la Segob) y Roberto Campa”, abundó el actor de 78 años.

Sin embargo, moralmente sí le ha afectado lo que le ha pasado al grado de tener que ir a tomar terapia psicológica. “Voy al psicólogo, me afectó mucho lo último, me vienen momentos de ansiedad, de mucho terror, miedo, paranoia, vivo con miedo por mi persona y hago posible que no toquen a mis hijos, los estamos cuidando muy bien”.

La nueva versión de “La señora presidenta” cuenta además con el elenco de Tanya Vázquez, Ricardo Fastlicht, Anna Ciocchetti, Eduardo España y Michelle Vieth bajo la dirección de Héctor Suárez Gomís y la producción ejecutiva de Guillermo Wiechers.

