Ashley y Joy celebran su amistad

Ashley celebró todo el fin de semana su cumpleaños, y lo hizo rodeada de amigos y familiares.

La integrante de Ha*Ash festejó sus 31 años de edad, y a pesar de que es una carrera difícil para mantener amistades, hay una persona que cada año le escribe un mensaje en las redes sociales.

Hablamos de Joy (Jesse & Joy) que es amiga incondicional de Ashley, y que cada que puede agradece tenerla como amiga.

"Feliz cumpleaños Ash!!! Mi mejor amiga, mi hermana, que nunca pierdas tu rareza de la buena. Te amo con todo mi corazón!”, fue el mensaje de Joy en 2017.

Y este año volvió a dedicarle algo especial: “Feliz cumpleaños. Te amo”, escribió en Twitter.

Cumpleaños de altura

Ashley recibió mensajes de Río Roma, Axel, Alicia Villarreal y de su germana Hanna, entre otros.

"Así me tienen!!! Me han hecho el día aún más especial".

"No hay palabras para agradecer el amor y cariño que me demuestran cada día. Los amo y leo con mucho amor ? No hay mas que decir…", posteó la cantante en sus redes sociales.



