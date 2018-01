FOTOS: Así se veía Maluma cuando era bebé

QUE TUS AÑOS 🎈SIGAN SANANDO A TANTOS… hoy somos nosotros los que agradecemos tu existencia. MAESTRO DE BATALLAS! Que tus oídos sean el motivo diario de tu música , que tus años te lleven con intuición siempre a aciertos y que cada vez que tus errores te acompañen puedas tener la sabiduría que siempre va contigo… TE AMO COMO SOLO TU NEGRA PUEDE HACERLO! 🎈

A post shared by M-LONDOÑO (@m_londo) on Jan 27, 2018 at 9:40pm PST