¡Irreconocible! Así luce Khloé Kardashian sin maquillaje

Khloé Kardashian decidió mostrarse al natural, la hermana de Kim decidió dejar a un lado el maquillaje y mostrarse tal como es.

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians, dejó el rímel, el rubor y el lipstick.

A través de Instagram Story, la socialité de 32 años, compartió la siguiente imagen. Revelando su apariencia al natural, con el pelo mojado y peinado hacia atrás.

La principal diferencia que podemos ver en Khloé es su bronceado, su tez luce mucho más pálida.

