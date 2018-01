López Dóriga regresa a la televisión con programa de debate

Joaquín López Dóriga anunció que regresará a Televisa con el programa “Si me dicen no vengo”, que se estrenará el próximo jueves y se trasmitirá en el horario estelar de las nueve de la noche, el cual estará enfocado en el debate y análisis de problemas políticos y sociales que afectan a México.

De acuerdo con López Dóriga el motivo de retomar el programa se debe al ambiente que se vive en el país y por medio de su cuenta de Twitter dio a conocer que pretende debatir y analizar “todo lo que flota en el ambiente”.

“Si me dicen no vengo, pero estoy aquí porque me llamaron las ideas (…) Lo vamos a poner aquí en esta mesa donde el único límite es el tiempo”, destacó el conductor, quien durante 16 años estuvo a cargo del noticiero nocturno de Televisa.

Les recuerdo que está de regreso #SiMeDicenNoVengo Jueves próximo a la 21 en @Foro_TV donde el único límite es el tiempo. pic.twitter.com/2UNJ9mt8VZ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 29, 2018

Actualmente es conductor de una emisión de noticias en Grupo Radio Fórmula y es uno de los periodistas con más seguidores en Twitter, pues cuenta con siete millones 902 mil 772; además tiene un sitio web de noticias.

Durante sus más de 40 años de trayectoria ha realizado diversas coberturas como el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, la Guerra en Irak y el tsunami en Asia en 2004.

