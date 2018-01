C. Tangana: 'La carrera del artista va más allá de un Me gusta'

A días de comenzar su gira por México, C. Tangana decidió compartir el video de su nueva colaboración No Te Pegas con el peruano A. Chal.

El joven madrileño presentará en vivo su álbum Ídolo para demostrar porque está catalogado como lo mejor de la nueva generación de la música urbana.

Etiquetado bajo el género trap (hip hop- reguetón), el español prefiere hablar de su música, y poco de cómo se viste.

En entrevista desde Miami, el madrileño que cursó la carrera de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, comentó de los clichés de los cantantes del género urbano, y fue preciso al señalar que un artista va más allá de los números en las redes sociales.

¿Cómo es tu relación con Latinoamérica?

— Ha sido una buena relación y nos queremos mucho y ya hemos andado durante mucho tiempo. Ahora parece que estamos medio juntos, nuestra relación va poquito a poco porque yo vivo muy lejos, pero tiene buena pinta.

Hemos estado ligando y ahora ya parece que va en serio la cosa [risas].

Escribes “mi cara grande por todos los sitios, es mi salvación y castigo”, ¿cómo es esa relación con la fama?

— Es complicada, porque tiene sus cosas negativas. Tampoco mis personajes son como los actores o la tele, gente que se le tiran encima, ¿sabes?, pero sí es verdad que tienes poca privacidad, que tienes que tener cuidado con las cosas que haces o dices; además con quién estás, porque se te acerca mucha gente que no desea tu bien, sino que solo tiene un interés.

Es complicado, es lo bueno y malo, todo puesto en el mismo sitio. Eso se retrata en mi disco Ídolo, las cosas buenas y malas en un mismo lugar.

El éxito que a veces no es tan éxito, que a veces no todo es bueno y es algo importante de lo que habla el disco.

¿Qué tanta importancia le das a los números en las redes sociales?

— Creo que no son números 100% veraces, porque creo que el trabajo está en la vida real y uno vende una cantidad de tickets y ciertas reproducciones en plataformas digitales o vende una cantidad de discos… esa es la vida real.

Pero los seguidores que tengas en Instagram, los Me Gusta o la fama momentánea o la tendencia, no creo que construya la carrera de un artista a largo plazo.

Creo que la carrera de un artista es mucho más que eso y tiene que ver con la creatividad, no es una cuestión de tendencia o ser viral en internet. Hay un montón de bromas de miles de personas cayéndose que es más relevante que cualquier artista y sin embargo no lo es, la relevancia de internet o la viralidad no es igual, a si algo es importante o grande.

¿En que nivel te encuentras?

— Hoy en día tengo la posibilidad de hacer más cosas que me gustan, que era lo que yo quería hacer, como trabajar con más productores y tener más tiempo para acabar mis temas.

Ahora tengo más horas de estudio; es decir todo está yendo hacia arriba y eso me permite desarrollar mi creatividad.

¿Es cierto que la música urbana está llena de clichés?

— La música urbana está llena de clichés y creo que está llena de gente que no va a durar mucho tiempo, que no van a realizar carrera de largo recorrido.

También creo que es el único sitio donde hay una experimentación y una vanguardia real en la música. De la misma forma que están los clichés y la tendencia con lo peor, también está lo mejor, la vanguardia y la gente está experimentando.

¿Qué diagnóstico le das a la salud de la música urbana?

— Hago mi parte y si eso sirve para que la música urbana en español vaya mejor, pues me hace feliz.

Creo que hay una escena que está creciendo mucho y espero que un montón de artistas españoles también visiten México para que se vea lo que estamos haciendo.

¿Cuál es el mensaje de C. Tangana?

— Escribo mis canciones inspirándome en mi vida, en lo que me pasa, lo reinterpreto y lo hago como en forma estética… lo pongo más bonito.

Intento que mi música no se base en los que está pasando en el día a día. Me gustan las reflexiones estéticas e intento que mi música emocione a la gente, no hacer un diagnóstido o decirle a la gente lo que tiene que hacer.

¿Qué viene para este año?

— Seguro que habrá más colaboraciones y este año haré mucha música, que es lo que me apetece. Vamos a recorrer muchos países.

En México

Guadalajara. 1 de febrero, C3 Stage.

Monterrey. 2 de febrero, Café Iguana.

Ciudad de México. 3 de febrero, El Plaza.