Bruno Mars presenta espectáculo de 24K en Monterrey

Tanto Bruno Mars como los organizadores de su gira por México, prometieron un gran espectáculo en el que el público no pararía de cantar y de bailar con él, y la noche de este miércoles lo cumplieron.

Durante el concierto que ofreció en el Estadio Universitario y que marcó el inicio de su gira por el país, el cantante originario de Honolulú, Hawaii, deleitó a más de 35 mil personas con su voz y sus impecables coreografías.

Sin embargo, estas dos características tan peculiares en Bruno Mars se magnificaron gracias al sonido de más de 100 bocinas, tres pantallas gigantes, un coordinado juego de luces que se instalaron en el estadio y una gran cantidad de pirotecnia, que lo convirtió en un antro de enormes dimensiones.

Puntualmente, las luces del Volcán se apagaron a las 20:00 horas, cuando apenas llegaba a la mitad de su capacidad, para dar paso a Bebe Rexha, quien fue la encargada del espectáculo de apertura, en su primera visita a México.

“Yo hablo español muy poquito, soy Bebe Rexha y sólo quiero decir que los amo mucho Monterrey”, fueron las palabras que la cantante estadounidense de origen albanés de 28 años dijo en un torpe español entre las siete canciones que interpretó, entre ellas, The name of love y Take me home, que la lanzó a la fama en el año 2013.

Después de 28 minutos de opening, las luces se apagaron de nuevo y se encendieron en punto de las 21:10 horas para recibir a Bruno Mars, quien se apoderó del escenario con sus músicos y sus bailarines al ritmo de Finesse, 24K Magic y Treasure, entre los primeros temas que encendieron el ambiente entre el público de Monterrey.

Siguieron otros grandes éxitos que lo han consagrado como uno de los cantantes del momento, como Perm, Chunky, That’s what I like, Straight up & down y Versace on the floor.

Uno de los momentos que desató la histeria entre sus seguidoras, fue al momento de interpretar Calling all my lovelies, en la que cantó algunas frases en español, como: Te quiero mucho mamacita… Soy yo… Tu amor… Tu jefe… Tu panzón… Provocando el momento más divertido de la noche.

Marry you, Runaway baby y When I was you man también fueron parte del repertorio de Bruno Mars, el cual terminó después de una hora y media de espectáculo con sus más grandes hits: Locked out of heaven, Just the way you are y, por supuesto, Uptown funk.

Y así fue el primer concierto de Bruno Mars en Monterrey, para continuar su gira mexicana por Ciudad de México y Guadalajara.