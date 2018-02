Famosos que no se perderán el Super Bowl

Actores, cantantes, deportistas y hasta políticos dejan salir el fanatismo durante el último partido de la temporada de la NFL .

Ellos son celebridades del mundo del cine y la televisión y en su corazón vive la pasión por el futbol americano y por ver ganar a su equipo en el Super Bowl.

Algunos famosos no verán a sus equipos en la final del próximo domingo, pero no evitarán estar presentes en la fiesta deportiva.

Las Águilas de Philadelphia contra los Patriotas de Nueva Inglaterra del próximo 4 de febrero motivará también una rivalidad en las tribunas con algunas de las celebridades presentes.

Famosos aficionados al futbol americano

Mark Wahlberg: "Este Super Bowl es un ganar-ganar para mí. Mis dos equipos favoritos".

Sylvester Stallone: "Los Eagles volarán alto, pero si necesitan ayuda, solo llamen … Me temo que mi uniforme está un poco sucio".





Will Smith

El actor no se pierde un juego de su equipo, si tiene oportunidad de ir al estadio, no lo piensa dos veces.

Gisele Bündchen

Tenía que gustarle el futbol americano y de igual forma está obligada a ser fan de los Pats, ya que Tom Brady, su esposo, es el líder de este equipo.

Justin Timberlacke

Será el encargado del espectáculo del medio tiempo, y en una rueda de prensa previa al juego señaló:

"No (habrá reunión de NSYNC). Para ser honesto tenía un montón de grandes ideas sobre posibles invitados especiales. Hay una larga lista, creo que Las Vegas tiene muchas apuestas sobre esto: desde NSYNC, Jay-Z, Chris Stapleton hasta Janet Jackson".

"Pero este año estoy emocionado de que mi banda, The Tennessee Kids, siento que ellos son mis invitados especiales y estoy emocionado de tomar el escenario este año. Será muy divertido", dijo el cantante.







