Reik ofrece concierto con causa en el Auditorio Nacional

El trío mexicano de pop Reik se presentó por décima ocasión en su carrera en el Auditorio Nacional y ofreció un concierto con causa, toda vez que la taquilla se donará a afectados por los sismos que azotaron al país en septiembre pasado.

Jesús, Julio y Bibi regresaron al Coloso de Reforma como parte de su Tour Des/Amor y los casi 10 mil fans los recibieron con un grito al unísono tras escuchar "We only have tonight" y "Tu mirada".

"Buenas noches México. Esta noche es muy especial por tantas razones", dijo el vocalista Navarro quien recordó que toda la taquilla será para una noble causa.

"Así que vamos a pasarla bien porque es una noche de celebración, pero también hagámoslo con el sentimiento de que estamos ayudando a quien más lo necesita", destacó antes de cantar "Noviembre sin ti".

"Me duele amarte" e "Invierno" se escucharon antes del primer medley de la noche conformado por "Cada mañana", "Un amor de verdad", "No sé si es amor", "Cuando estás conmigo" y "Déjate llevar".

"Gracias México. Es una verdadera bendición y felicidad que estén aquí, les agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Todos ustedes, que pagaron un boleto, va para una causa bien importante. Lo qué pasó en México hay que recordarlo y mantenerlo. Amen a todos los que tienen alrededor", expresó Bibi Marín.

"Fui", "Voy a olvidarte" e "Inolvidable" fueron coreadas junto a los éxitos que fusionaron en un nuevo medley en el que destacaron "De qué sirve", "Te fuiste de aquí", "Con la cara en alto", "Ciego" y "Peligro".

El trío cambió un poco el ritmo de la noche con "Náufragos", tema que interpretaron de manera acústica para enseguida presentar a Beatriz Luengo e interpretar por primera vez en vivo en el país "Más que suerte".

La velada continuó con "Creo en ti", "Vuelve", también en acústico, para después dar paso a los recuerdos con "Yo quisiera", tema con el que irrumpieron en la escena en 2004, "Niña" y "Spanglish".

"Son lo máximo, amamos a nuestro país, vamos a darlo todo esta noche, quedan muchas canciones. Por México", exclamó Julio Ramírez para dar paso a los éxitos "¿Qué gano olvidándote?", "Sabes" y "Ya me enteré".

"Que vida la mía" fue el tema elegido para cerrar la velada que estuvo repleta de baladas y pop, y que supuso una ayuda más para los damnificados del sismo de septiembre. "Gracias por todos estos años, que vengan muchos más, los amamos de verdad, desde el fondo de nuestras almas. Gracias México".

El cantante sinaloense Kurt Schmidt fue el encargado de abrir el espectáculo y ofreció algunos de los temas de su álbum debut como "Sé fuerte corazón".