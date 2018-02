La actriz Erika de la Rosa prefiere la libertad que la exclusividad

Después de realizar diversos proyectos tanto en TV Azteca, Argos y Telemundo, ahora la actriz Erika de la Rosa se encuentra participando en la telenovela “Caer en tentación” de Televisa, por lo que confesó sentirse más libre que nunca de poder hacer los proyectos que ella elija sin tener exclusividad con nadie.

“Tuve la oportunidad de trabajar en TV Azteca por varios años y tuve exclusividad con esa empresa, pero cuando se terminó preferí crecer y ampliar mi horizonte para trabajar con personas que admiraba y de quienes quería aprender (…) Desde ese momento no he querido amárrame a nada ni nadie”, afirmó la actriz de 35 años de edad.

Además, destacó que la apertura que se esta dando de trabajar en distintas empresas y con distintos productores beneficia tanto a los actores como a las personas que están detrás de los proyectos como los directores, escritores y creativos, por lo que señaló que ningún actor debe aferrarse a pertenecer sólo a una empresa.

“Existe tanta competencia en otras plataformas y con proyectos de alta calidad que no podemos seguir estancados en la misma situación y decir yo soy de TV Azteca, de Telemundo o de Televisa porque eso te limita como actor”, aseguró.

Actualmente Erika interpreta a “Alina Del Villar” en la telenovela “Caer en tentación” a lado de Adriana Louvier, Silvia Navarro y Gabriel Soto, por lo que explicó que es uno de los personajes que más ha disfrutado, pues se trata de una abogada que busca siempre tener el poder y se relaciona sentimentalmente con hombres menores que ella sin importarle las consecuencias.

“Es un personaje fuerte y eso me encanta tanto como actriz y también como espectadora. Me gustó el proyecto porque aborda temas que están más apegados a la realidad en la que vivimos, lo cual me parece un súper acierto de Giselle González (productora) que busca hacer cosas nuevas, modernas y se trata de renovar constantemente”, indicó.

