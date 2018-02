Vicente y Alejandro Fernández alteraron los corazones

Vicente y Alejandro Fernández arrancaron el mes del Amor y la Amistad alterando varios corazones, en sus respectivos conciertos en Guadalajara y León.

Vicente Fernández decidió retirarse de los escenarios hace tres años, y a pesar de los rumores sobre su estado de salud, el Charro de Huentitán sigue más activo que nunca en su rancho Los Tres Potrillos.

A sus 77 años, no piensa en dejar la música, escribe y graba canciones en su propio estudio y está listo para volver a lanzar un material discográfico.

“Yo cuando digo una cosa, me retiro y me retiro por siempre”, dijo en su retiro. Sin embargo, eso no significa que el cantante de rancheras piense dejar de cantar pues dijo que diariamente recibe al público en su rancho, platica con ellos y hasta les interpreta por lo menos un tema.

Así sucedió este fin de semana, donde la gente acudió masivamente al rancho de Don Chente, aprovechando los días de asueto.

El fenómeno que está creciendo, ha provocado que Vicente Fernández decidiera colocar una tarima a lo alto, como un pequeño escenario para recibir a los asistentes y cantarles por más de media hora.

El ídolo de la música mexicana casi está brindando un recital por semana.

“Ahora sí como decía José Alfredo, muchas gracias por tanto cariño por tanto respeto y por tantos aplausos. Su presencia me alegra el alma y el corazón”, le comentó a los cientos de asistentes.

El próximo 17 de febrero, Don Chente está listo para festejar sus 78 años de vida.





Alejandro Fernández canta en León

Alejandro Fernández inició el año con conciertos en el Palenque de la Feria de León, y lo hizo ante un foro lleno.

El cantante tapatío llegó relajado, y durante su segindo concierto en el palenque bromeó sobre el futbol, en especial la derrota del equipo de casa, el León, lo que le valió una rechifla.

Ay amor, Que digan misa, Qué voy a hacer sin tu amor y Qué lastima, fueron de los primeros temas con los que entró en confianza con el público, a quien agradeció la respuesta.

En su segundo palenque se presentó luciendo un traje de charro en color azul marino, con tonos en lila se mostró de nuevo accesible con los asistentes.

El Potrillo incluyó el tercer sencillo de Rompiendo Fronteras, Tienes que entender, a su repertorio de 2018.

El clásico “León, León, ¿Quiero ver quien se siente verdaderamente orgulloso de ser León?", preguntó para interpretar Caminos de Guanajuato.

Alejandro Fernández se presentó ante seis mil asistentes, y complació a los asistentes con temas en acústico como Ábrazame y Contigo aprendí.

Durante la velada, estuvieron entre el público la cantante María León y la actriz Dalila Polanco.