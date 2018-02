Youtuber Caeli posa para revista de caballeros

‪FESTEJANDO MI MERO CUMPLE CON ESTE REGALOTE!!! MIS AMORES! Feliz de contarles que soy la portada de la revista MAXIM todo el mes de FEBRERO!!!♥️♥️♥️😁😁😁 Las fotos que están dentro de la revista están wooow!! Mucha sorpresa🙈 Corran por la suya y mándenme foto📸 Estaré dando mucho AMOR!!! Gracias a @maximmexico por invitarme a ser parte de su familia!!💎😎‬

A post shared by Caeli (@caeliyt) on Feb 2, 2018 at 7:05pm PST