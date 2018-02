Bruno Mars puso a bailar a los famosos en GDL

Tras una primera parada en Monterrey, Nuevo León, el pasado 31 de enero, el cantante originario de Hawai ofreció dos conciertos más en el Foro Sol de la Ciudad de México, y y este lunes cerró su gira por México en un concierto en el Estadio Akron de Guadalajara.

Nick Jonas y Bebe Rexha fueron los invitados especiales, previo a la salida de Bruno Mars, que abrieron el apetitu musical de las 40 mil personas en el estadio de Chivas.

Finesse fue el tema con el que abrió la noche, rápidamente haciendo gala de pirotecnia y provocando los alaridos de las presentes a cada explosiva detonación, seguida de 24 K.

El máximo ganador Premios Grammy 2018 salió con su estilo relajado con una camisa con los colores de México, gorra negra con bordado dorado de “XXIV K” en el frente que cubría sus rizos, y un par de zapatos tenis áureos, dando rienda suelta a coreografías en las que se acompañó por siete bailarines y músicos de soporte.

Los niños y adolescentes fueron los que más gozaron al cantante, que en todo momento tuvo una interacción con la gente; incluso habló en español con palabras cortas como "Panzón".

Con Calling All My Lovelies, el intérprete habló un poquito de español : “Hola muchacha, soy el jefe, el patrón. Te quiero mucho mamacita”; simulando una llamada telefónica que tuvo como respuesta una ola de ovaciones.

También se pudieron escuchar Chunky, Versace on the Floor, Marry You y Just the Way You Are.

Sólo una hora y 20 minutos duró el concierto de 24K Magic World Tour, que dejó con ganas de más a los asistentes.

Famosos

Futbolista de Chivas, Alex González de Maná, Rafa Márquez, Jaydy Michel, Alejandro Fernández, fueron alguno de los famosos que se sumaron al brillo en la cancha con Bruno Mars.