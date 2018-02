Catarsis, una explosión de sentimientos a través del rock

Como su nombre lo indica “Catarsis" es una puesta en escena fuera de los convencional y que busca llevar las emociones del espectador al límite por medio de un recorrido a través de los clásicos del rock como “Welcome to the Jungle”, “Smells like teen spirit”, “Bitter sweet symphony”, entre otras canciones que ponen a bailar hasta el más tímido.

“Catarsis es una espectáculo que es difícil definir, pues no es precisamente teatro musical, ni un concierto, ni muestra de danza, es básicamente un espectáculo multidisciplinario en el que realmente se trata de darle al espectador más que una sola disciplina, se trata de darle al un espectáculo completo”, explicó Héctor Martínez, creador y productor general del espectáculo.

De acuerdo con el ex director del reality show “La Academia”, la principal función de todo buen espectáculo es comunicar y trascender la barrera para que la gente realmente sienta algo.

“Es una catarsis que pasamos desde el día uno hasta el último ensayo (…) Cada función es una reto para nosotros pero se disfruta muchísimo, pues vemos que la gente que asiste se la pasa muy bien”, aseguró Rick Loera, quien es uno de los vocalistas que conforman la puesta en escena.

Además, durante el espectáculo se rompe la cuarta pared entre los artistas y el espectador, pues el elenco interactúa de forma irreverente y sorpresiva con los asistentes, quienes pueden disfrutar del show consumiendo bebidas y cantando al ritmo de los seis músicos que tocan completamente en vivo.

Más del show

“Catarsis” se presenta en el Foro Centenario, ubicado en Centenario 159, Coyoacán.

La funciones son los viernes y sábados a partir de las 22:00 horas y tiene una duración de 2 horas y media.

El costo del boleto va de los 800 pesos y hasta los mil 800 pesos.

34 artistas en escena muestra su talento en cada función.

69 canciones conforman el playlist del espectáculo.

