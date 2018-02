Lalo España defiende a 'La señora presidenta'

Lalo España se ha caracterizado a lo largo de su carrera, por asumir retos y riesgos.

El actor tiene una carrera en cine, teatro y televisión, y ha sido la comedia el ingrediente especial en sus proyectos.

“He trabajado en diferente cosas. Un obstáculo grande que he tenido y he logrado aprender a manejar es la ansiedad, y en esta carrera no hay que tomar nada personal".

"Lo importante es ir arriesgando a ser cosas distintas”, compartió Lalo España.

Foto | Cortesía.

El actor tapatío está en plena temporada con la nueva versión teatral de La señora presidenta junto a Héctor Suárez.

“Estoy cumpliendo un sueño en este momento de mi vida, de trabajar con Héctor Suárez, que es mi ídolo desde niño".

"Me gusta su manera de hacer comedia y señalar los puntos débiles de una sociedad. Él me mando a pedir para estar en su nueva obra de teatro, lo que es un gran halago”

La señora presidenta fue una obra que protagonizó Gonzalo Vega por 23 años, y tras su muerte, es ahora cuando vuelve a retomarse bajo la producción de Alex Gou.

“Don Gonzalo Vega sembró un trabajo importante durante 23 años con esta obra y anduvo por todos lados con un gran éxito, el señor era talentosísimo”.

Lalo España confesó que están abiertos a las críticas y las comparaciones, pero el trabajo es distinto en todos los sentidos.

“Yo tengo una dualidad, sé que hay gente que puede decir: 'oye, por qué si lo hacía el señor Gonzalo Vega', pero el señor ya está descansando y dejó grandes cosas para la gente".

"Muchas personas se acostumbraron al montaje de él, pero es como si en la historia del teatro universal no volvieras a montar Romeo y Julieta, porque se mueren los actores".

"Estamos de paso y entiendo esa dualidad, que somos un país de mucho apego emocional , pero también son padres los retos de hacer con otra visión el montaje”.

La señora presidenta se encuentra de gira por el país, y el actor adelantó que la obra cuenta la misma historia ya conocida, pero con otro tipo de humor.

“Estoy seguro que se van a divertir muchísimo y te puedo decir que Héctor Suárez es una gran escuela para quienes amamos hacer comedia".

"Estar con él en un escenario es un deliete. Este 21 febrero vamos a Guadalajara, lo que me hace muy feliz ", compartió Lalo España.

El elenco que acompañará a Héctor Suárez en esta nueva aventura teatral está integrado por Eduardo España, Anna Ciocchetti, Ana La Salvia, Michelle Vieth y Ricardo Fastlicht.

Funciones

Guadalajara. 21 de febrero, Teatro Galerías

Ciudad de México. Viernes, sábados y domingos, Teatro Aldama.

Monterrey. 14 de marzo en el Auditorio Pabellón M.

Contenido que puede interesarte: