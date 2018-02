'No busco influir en la democracia con mi programa': López Dóriga

Con 50 años de trayectoria en los medios de comunicación, Joaquín López Dóriga se ha convertido en uno de los líderes de opinión más influyentes en México, pues realiza contenido para diversas plataformas como radio, televisión y medios impresos.

Actualmente se encuentra estrenando la nueva temporada del programa de debate “Si me dicen no vengo”, en el que se abordan temas de actualidad por medio de voces especializadas en cada ámbito. Y en un año como éste, en el que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en México, él comunicador aseguró que su programa no busca influir en las decisiones de las personas para elegir al próximo presidente.

“No busco influir en la democracia con mi programa, nunca me he sobrestimado de esa manera, yo creo que la democracia es un asunto de todos. Se trata de un programa de discusión que no pretende más que eso, ser un espacio de debate (…) Creo que la democracia la hacen los pueblos y la gente”, aseguró López Dóriga de 70 años de edad.

Además, confesó que las cinco décadas que ha dedicado a la información, lo impulsan a seguir adelante, por lo que el retiro nunca será un opción para él.

¿Cuál es el enfoque de “Si me dicen no vengo?

“Se trata de una mesa de debate en donde no caben los “choros” y el único límite es el tiempo que es de un minuto. Yo decidió que cada respuesta fuera de un minuto porque en la adolescencia tuve un maestro de literatura que me decía: ‘López Dóriga lo no puede usted decir en un minuto no lo puede decir en toda la vida’. Es un ejercicio de inteligencia y agilidad”.

En la era digital ¿Por qué volver a la televisión?

“Volví porque así estaba establecido por medio decisiones de contenidos estratégicas. Es un proyecto que entró en receso un año y cuando se estrenó por primera vez ya se había acordado de esa forma (…) Pero no voy a descuidar mi parte digital como el portal y mi cuenta de Twitter eso jamás porque son herramientas indispensables”.

Este año son las elecciones ¿el regreso del programa se debió a ello?

“No, no tiene nada que ver. Simplemente fue una decisión estratégica de programación pero claro que es un suceso de suma importancia, pues del maratón de elección que hay en este año en América Latina, sin duda la de México es la más importante no sólo de continente sino del mundo”.

¿Cuál es su opinión con relación al panorama electoral?

“El proceso electoral va a ser de lo más sucio que hemos visto, no sólo va a dividir al país sino que corremos el riesgo de haya enfrentamientos por exacerbar el discurso violento. No digo que López Obrador o Anaya estén llamando a la violencia pero sus bases y sus mandos medios sí, ya lo hemos visto en Coyoacán y en otras zonas del país el discurso violento lleva a los hechos violentos”.

¿Invitará a los candidatos al programa?

“Eso es lo que espero y les hago una invitación abierta para que todos los candidatos con registro vengan a debatir al programa”.

¿Cómo se siente de cumplir 50 años informando?

“Me siento muy bien, estupendo. Pero he aprendido que mientras crees saber más te das cuenta que sabes menos (…) Yo siempre he sido muy claro con mis proyectos tanto personales como profesionales y estoy muy feliz”.

¿Cuál es su filosofía de vida?

“La vida es como una bicicleta cuando dejas de pedalear te caes. Yo siempre empiezo a trabajar como si fuera el primer día, veo cada programa como si fuera el primero y lo termino como si fuera el último, soy un hombre muy afortunado en lo familiar y en profesional”.

¿Ha pensado en retirarse en algún momento?

“Nunca lo he pensado porque jamás me voy a retirar, hay muchas personas que lo han hecho pero yo no. Yo voy a seguir pedaleando hasta mi último respiro porque me gusta, por eso tengo 50 años informando”.

“Una de las experiencias que más recuerdo es cuando conocí al Papa Juan Pablo II en 1979 y me preguntó que si en su visita a México debía comer mole y yo le respondí que sí, por supuesto, pues es uno de los platillos más deliciosos del mundo”. Joaquín Lopez Dóriga.

El programa "Si me dicen no vengo"…

Se transmite los días martes y jueves por Foro TV.

El horario es de 21:00 a 22:00 horas.

También puedes ver: