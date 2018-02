Seguidores se sorprenden por descuidado aspecto de Alejandro Fernández

Hace unos días el cantante mexicano Alejandro Fernández se presentó en la Feria de León; sin embargo, más allá de su actuación, lo que más llamó la atención fue su descuidada imagen.

A través de las redes sociales, Barro Rosales, quien quiso mostrar su amistad con el famoso interprete, compartió una fotografía en la que, seguramente, jamás pensó que la apariencia de El Potrillo terminaría robando la atención.

La instantánea muestra al hijo de Vicente Fernandez dentro de una aeronave, luciendo un outfit que no lo favoreció del todo, pues lo que más resaltó fue su abultado vientre.

Es bien sabido que Alejandro disfruta muy bien de los placeres de la vida; no obstante, los años ya no pasan en balde. Incluso, él mismo ha revelado que su aspecto ya no es el mismo: “Otra de hace no tantos años, esta es la idea pa este año”, escribió hace unos meses en Instagram.