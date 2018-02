Here and Now, la nueva apuesta de HBO

1. Here and Now

La nueva serie dramática de HBO es una creación de Alan Ball, ganador del Óscar y el Emmy. Además, es estelarizada por el ganador el oscarizado actor Tim Robbins, y la ganadora del Globo de Oro, Holly Hunter.

La serie es una reflexión provocadora y oscuramente cómica sobre las fuerzas opuestas que polarizan la cultura estadounidense actual, y la manera en la que la experimentan los miembros de una progresiva familia multiétnica —un profesor de filosofía y su esposa, sus hijos adoptivos de Vietnam, Liberia y Colombia, y su único hijo biológico— y una familia musulmana contemporánea encabezada por un psiquiatra que está tratando a un hijo del profesor.

Se estrenará el 11 de febrero a las 21:00 horas.

2. Crías salvajes

Para los amantes de la naturaleza, Animal planet trae este programa que nos muestra la vivencia de las crías de animales en tres ambientes silvestres muy distintos. En las amplias sabanas de África, las crías se encuentran con los depredadores más grandes del mundo y se enfrentan a una intensa competencia. Las crías que viven en el agua se enfrentan a las amenazas de la costa y a corrientes poderosas. En las montañas, la comida es escasa y el clima es extremo.

Es un aprendizaje para todas las crías, pero si logran aprender de todos los que tienen alrededor, podrían superar los obstáculos del camino. Con impactantes fotografías e historias adorables de animales, esta serie es perfecta para mirarla en familia.

Se estrenará el 7 de febrero a las 22:00 horas.

3. El César

Esta es una serie biográfica que nos cuenta la vida de la leyenda de México y del box mundial, Julio César Chávez. Es una co-producción Disney Distribution Latin America, TV Azteca y BTF MEDIA. Bajo la producción ejecutiva de Fernando Barbosa, Leonardo Aranguibel y Francisco Cordero.

La historia es protagonizada por Armando Hernández, además cuenta con la participación de la banda Molotov en el soundtrack principal. Conforman el elenco Marcela Guirado, Héctor Bonillla, Cecilia Suárez, Leticia Huijara, Maya Zapata, Julio Bracho, Gustavo Sánchez Parra, Luis Fernando Peña, Damayanti Quintanar, María Aura, entre otros.

Se estrenará el 12 de febrero a las 21:00 horas.

4 Doctora juguetes

Para los más pequeñitos también hay estrenos y la doctora preferida de Disney Junior se renueva durante febrero.

Llegarán nuevos episodios de la aclamada serie Doctora Juguetes y su hospital, además el jueves 15 se podrá disfrutar de un episodio especial temático de 44 minutos titulado Socorristas al rescate.

Asimismo, Disney Junior presenta el especial de San Valentín con películas y episodios temáticos de las series preferidas por la audiencia como Junior Express, Vampirina, Morko y Mali, La Guardia del León, entre otras.

Nuevos episodios: del martes 13 al viernes 16 a las 19:30

5. The Blacklist

AXN presenta el arranque de la quinta temporada de The Blacklist con el episodio titulado Smokey putnum. Pero antes, los seguidores de esta historia podrán revivir los últimos 11 capítulos de la temporada cuatro, así como el exclusivo especial detrás de cámaras.

En la temporada cinco, la guerra de Reddington contra Sr. Kaplan parece haber llegado a su fin, con la identidad de Red a salvo, pero ahora y por primera vez, se encuentra en una posición realmente vulnerable, completamente arruinado.

Se estrenará el 18 de febrero a las 22:00 horas.

