Critican a Kim Kardashian por permitir que su hija le tome atrevida foto

Kim Kardashian volvió a ser el centro de la polémica gracias a las fotografías que publica en sus redes sociales. Últimamente la socialité ha usado su cuenta personal de Instagram para presumir su faceta más sensual y atrevida.

Desde fotos en la cama, en bikini, con poca ropa o incluso desnuda, la protagonista del reality “Keeping Up With The Kardashians” está acostumbrada a encender las redes con su tonificada figura.

Sin embargo, una nueva imagen ha causado controversia y muchos de sus fans la han criticado. Kim aparece topless frente a un espejo, pero lo que llamó la atención fue la descripción, ya que la esposa de Kanye West confesó que fue su hija North, de 4 años, quien le tomó la foto.

“Foto por North”, se lee en la publicación.

📸 by North A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 8, 2018 at 8:44am PST

Diversas reacciones

Aunque es común que Kim publique este tipo de contenido, lo que indignó a muchos seguidores fue el hecho de que la fotógrafa fuera su pequeña hija. Varios usuarios recriminaron esta acción y se mostraron en contra de permitir que una niña le haga este tipo de fotos a su mamá.

No me imagino tomándole fotos así a mi mamá

¿Qué clase de ejemplo le estás dando a tu hija?

No estoy de acuerdo con esto

Eres una mamá terrible

No tienes clase

Esto es ridículo

Debes enseñarle a tu hija que no es correcto enseñar así el cuerpo

Otros de sus seguidores la defendieron y la apoyaron, ya que opinan que no tiene nada de malo permitir que North se divierta.