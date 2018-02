Gaby Moreno llegará con 'Celebrando a David Bowie' a México

Desde que emigró de Guatemala a Los Ángeles a los 19 años, Gaby Moreno ya tiene cinco discos, nominaciones al Emmy, y su premio Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.

Su trayectoria musical le ha permitido estar de gira con varios cantautores y músicos de gran talento como Tracy Chapman, Ani DiFranco, Punch Brothers, Hugh Laurie y Calexico, por nombrar algunos.

Igualmente ha compartido escenarios internacionales con grandes del género pop como Bono, Andrea Boccelli, Ricardo Arjona y Van Dyke Parks.

Con el objetivo de rendir homenaje a uno de los artistas más camaleónicos de la historia del rock, surgió hace casi un año, el espectáculo Celebrating David Bowie, el cual reúne reúne a músicos, amigos y colaboradores del legendario cantante, que murió el 10 de enero de 2016.

“Muy emocionada de contarles que seré parte de esta gira celebrando la música de David Bowie!!", compartió la cantante.

Este show que se gestó en Reino Unido se encuentra de gira mundial y llegará a El Plaza Condesa en la Ciudad de México, el próximo primero de marzo.

“Soy parte de una gira mundial de un homenaje a David Bowie junto a 30 músicos. Hemos visitado Berlín, Londres, Tokyo, Sidney, Los Ángeles y Nueva York. Eso me llena de alegría y de un gran honor, porque es de los artistas que más admiro".

"Durante la gira habrá músicos de todas nacionalidades, especialmente músicos que tocaron en algún momento con David Bowie y en cada ciudad habrá invitados especiales”, compartió la cantante.

Celebrating David Bowie cuenta con la participación de Mike Garson, Earl Slick, Gerry Leonard, Carmine Rojas, Bernanrd Fowler, entre otros. Hasta el momento serán 27 fechas, la mayoría en Estados Unidos.

Gaby Moreno está lista para presentar este espectáculo en México.

“Colaborar con otros artistas me ha llenado de inspiración para seguir componiendo y buscando nuevas temáticas; no me quiero quedar estancada, quiero evolucionar como artista”.

"Siempre estoy buscando qué sigue o qué más puedo hacer. No me gusta quedarme en un solo espacio, sino aprender de los demás", concluyó.

¿Cuándo?

1 de marzo, El Plaza Condesa en la Ciudad de México. Precios: Boletos desde 480 pesos.

