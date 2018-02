Galilea Montijo luce irreconocible por exceso de botox

La conductora Galilea Montijo fue criticada por sus fans mediante redes sociales debido al exceso uso de botox.

Durante su participación en uno de los retos en el programa Hoy, en el que debía comer galletas que tenía que mover de la frente a la boca por medio de muecas, el rostro de Gali apareció completamente sin arrugas y con poca movilidad, incluso, perdió el reto por no poder comerse ni una galleta.

Sus seguidores en redes aseguraron que la falta de movilidad se debía al exceso de botox. Incluso, hubo quienes compararon su piel con la de su contrincante, Jorge “El Burro” Van Rankin, quien no tuvo problemas con mover su rostro.

En algún momento del programa Galilea comentó: “pero el bótox no me deja” a Raúl Araiza, quien le contestó: "no te preocupes, igual y (la galleta) baja directo".