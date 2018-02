Mocedades ya planea su aniversario número 50

Mocedades no para de inspirarse, y este año regresa para presentar el disco Por amor a México (Warner Music) que se grabó el año pasado en el Teatro de la Ciudad en la capital del país.

Para el próximo año ya preparan lo que será el festejo del aniversario número 50 año de la agrupación española.

“Empecé a los 16 años, y grabamos el primer disco en 1969. Hay mucha ilusión de saber que la gente te escucha y espera”, señaló Izaskun integrante de la banda.

“Izaskun hizo el embrión con sus hermanas (Amaya y Estíbaliz), y el año que viene celebraremos 50 años en grande”, añadió José Miguel González.

Canciones como Eres tú, Tómame o déjame, La otra España, Secretaria, Sólo era un niño, ¿Quién te cantará? o El vendedor siguen generando atracción entre el público.

“Es la música del recuerdo, e intento que sea un disfrute pero no con espíritu de atrás, sino con un toque moderno".

"El disco Por amor a México está grabado con mariachi sinfónico y que mejor que estrenarlo en esta tierra (Guadalajara), que siempre nos acoge de manera maravillosa”, compartió Izaskun.

Los integrantes de la agrupación revelaron que no tienen fecha de caducidad, porque tienen una buena salud musical.

“Llevamos un tiempo dándole gracias a todo lo que nos pueda haber ayudado, de acogida, trabajo y experiencias. El disco es la resurrección final, pues no es que estemos entre los muertos, pero sí entre los vivos”, dijo José Miguel González.

“Se nos ha muerto mucha gente como Sergio, Roberto, Rafa y hasta Juan Carlos Calderón el papá musical. Nosotros no vamos a hacer giras falsas de despedidas para no marcharse nunca, pero de momento no. Las despedidas sólo a las salidas de los teatros”, enfatizó la fundadora.

Por último, durante la charla Izaskun, José Miguel y Rosa Máría señalaron que su música no pasa de moda.

“Me da pena la música de hoy en día, la mayoría no me gusta. Pero hay que adaptarse, pero nunca hemos dejado de cantar con la esencia que pedimos".

"La onda reguetón se nos ha impuesto en todos los sitios, pero las canciones dicen más que mil palabras y esa no pasa de moda… es atemporal. Mientras exista el amor una tema de Mocedades sigue vivo”.

En Guadalajara

14 de febrero a las 20:00 horas en el Teatro Diana. Boletos de 250 a 800 pesos.

