'Polita' de Vivan los Niños luce cuerpazo en la playa

¿Te acuerdas de "Polita", personaje de la telenovela de Vivan los Niños? Sí, esa niña que siempre cargaba con su torta y tenía unos kilitos de más. Ahora es una joven de 22 años de edad con miles de seguidores en su cuenta Instagram.

Y es que Ana Paula ha sorprendió a todos, ya que su físico ha cambiado a lo largo de los años. Por está razón, no dudó en publicar una serie de fotografías de su viaje a Cancún donde luce un cuerpazo de envidia.

Instagram

De acuerdo con la actriz, uno de los trucos para bajar de peso es ponerse metas, por lo que ella realizó uno reto de 10 días en los que bajó seis centímetros de cintura.

"Los primeros días de Enero 2018 @vivrilizalejandra me envió un reto de 10 días. Muchas me han escrito preguntándome, cómo me fue, cuánto baje, para qué sirve, cómo se toma y los beneficios… así que este post es para ustedes ☺️ Después de los 10 días (mismos que pasan volando) terminé con -6cm de cintura 😱💃🏽 Para ser honesta el peso no le hago tanto caso entonces ni me pesé😂 lo que me importan son las medidas y cómo siento la ropa", escribió Ana Paula.

Instagram

Además, Ana Paula explicó que para tener un cuerpazo lo importante es ser constante y disciplinado.

"Ojo, no es magia que te lo tomas y bajas 20 kilos en un día, tienes que ser disciplinado, comiendo a tus horas, haciendo ejercicio y la comida que sea saludable y balanceado", señaló.

Instagram

Ana Paula quien interpretó a "Polita" en su infancia, ya cuenta con 34 mil seguidores en Instagram, quienes siempre le escriben mensajes de apoyo.

Instagram

