Ariel Pink bajo la influencia de Chalino Sánchez

Ariel Pink es un raro fenómeno de la música, su andar es misterioso, pero tiene un gran número de seguidores en el mundo, gracias a su estilo desenfadado y exótico, tanto al vestir como al cantar.

El músico nacido en Los Ángeles, de padre mexicano, es una de las mentes más creativas de su generación, constantemente lanzando material, lo que le ha permitido una evolución en su trabajo.

Detrás de esta imagen despreocupada existe un sonido muy natural, melancólico y cinematográfico; la crítica, lo señala como uno de los mejores exponentes del hypnagogic pop.

En entrevista con Ariel Pink hace una constante referencia a México, ya que son parte de sus raíces y en el que se deja influenciar por músicos como Chalino Sánchez, que es un personaje que admira y se nota en alguno de sus videos.

“Generalmente me enfoco en la música pero con Chalino (Sánchez) y Bobby Jameson Jameson fue muy particular ya que en ambos casos me interesó más la historia de sus vidas".

"He vivido en la Ciudad de México junto con mis sobrinos; además California es México y somos lo mismo. Me gusta lo norteño, además en la vida de Chalino hay mucho misterio, porque estaba envuelto en drogas, pistolas y viejas”, comentó Ariel Pink.

“Soy muy gringo, pero me encantan los mexicanos”, añadió.

El multi-instrumentista y compositor reconoce que la mejor música se hizo en los setenta, ochenta y noventas.

“Los llamados ídolos no tienen mucha carrera como antes. Hoy en día, hay celebridades e ídolos pero nadie como en los setenta, ochenta y noventas. En ese tiempo la industria era más dinero, y lleno de grandes éxitos".

"Hoy en día hay personas que se creen populares con el Instagram, Twitter o Facebook pero no lo son, eso crea falsos ídolos y yo no creo en ídolos. La tecnología ayuda pero te obliga a que te adaptes y hagas el esfuerzo para transmitir la idea original, te obliga a ser más creativo o al menos flexible con el proceso".

Para entender, tanto la música como el personaje que se esconde tras Ariel Pink, lo mejor es huir de encasellamientos y sólo escucharlo.

Admirador de Michael Jackson, Madonna y la cultura del cassette hacen entendible su aversión hacia todo lo que sea digital, pero ha logrado adaparse.

"No soy nada comercial, soy un músico que quiere vivir de esto, porque no sabe hacer otra cosas [risas]", concluyó.

De gira

Guadalajara. 15 de febrero, C3 Stage. Boleto: 450 pesos.

Morelos. 17 y 18 de febrero en el Festival Bahidorá en Las Estacas.

