Giovanna Romo seduce la pantalla chica

Actualmente Giovanna Romo está en la pantalla en la serie 3 Familias, en donde ha destacado por su desempeño en una faceta cómica.

La actriz tapatía interpreta a Yesenia, que es la vecina sexy del barrio.

Yesenia no duda en utilizar sus encantos para conseguir lo que se propone, aunque en lo que respecta a Chacho (Carlos Espejel), no ha podido obtener más de un piropo.

Está metida en los negocios sucios de César Guerra (Juan Ríos). Chabela (Alma Cero) se pone celosa cuando Yesenia coquetea con su marido Chacho.

“Estoy feliz que la gente haya tomado el proyecto con cariño, que les esté gustando y por eso se está alargando, porque nos han recibido bien en la nueva barra de comedia de TV Azteca. Ya vamos por una segunda temporada”, señaló Giovanna Romo.

En su carrera, Giovanna Romo ha participado en series y telenovelas como Un día cualquiera, Los Rey, Secretos de familia, entre otras.

“3 Familias me dado mucho, es de los proyectos más gratificantes que he tenido, porque me han dado mucha exposición como actriz".

"También me dio la oportunidad de conocer a muchas personas que admiro. Realmente me ha dado todo el personaje de Yesenia, y no hay día que no me ría o divierta. Se pensaba grabar hasta febrero pero se extendió y seguimos grabando”.

¿Cuándo?

Lunes a viernes a las 19:30 horas por Azteca Uno.