Irina Baeva confiesa sus sentimientos por Gabriel Soto

Luego de los rumores que apuntaban a una posible relación amorosa entre los actores Irina Baeva y Gabriel Soto, la protagonista de telenovelas por fin habló al respecto.

Durante el fin de semana, Baeva participó en el Carnaval de Mérida en Yucatán, donde fue cuestionada sobre las burlas de las que ha sido blanco debido a su nuevo cambio de look.

Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los rumores de su romance con el ex de Geraldine Bazán y con el que trabajará en la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, Baena fue tajante al decir:

“Pues no hay nada que esconder, realmente no me preocupo para nada, entonces por qué no voy a dar la cara, ¿sabes? Soy una persona bastante inteligente como para saber manejar este tipo de cosas, y te digo cuando no hay nada que esconder, no es nada complicado. Vamos a trabajar juntos, ni modo que nos llevemos como perro y gato, ¿estás de acuerdo?”.

Dejando en claro que entre ellos hay una buena relación de trabajo y que poco le importa lo que se diga de ambos ahora que estarán de nuevo muy cerca, la actriz no teme a las críticas.

