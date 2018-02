Amazon despide a Jeffrey Tambor por acusaciones de acoso sexual

El actor Jeffrey Tambor fue despedido de la serie de televisión "Transparent" producida por Amazon debido a las acusaciones de acoso sexual que la coprotagonista de dicha serie Trace Lysette hizo contra él en noviembre.

La decisión fue tomada por Amazon luego de que se realizara una investigación sobre las acusaciones. El actor dio vida a una mujer transgénero llamada "Maura Pfefferman", que lo hicieron acreedor a dos Emmy.

"Se acercó, puso sus pies descalzos sobre los míos para que yo no pudiera moverme, apoyó su cuerpo contra mí y comenzó movimientos rápidos y discretos hacia adelante y hacia atrás contra mi cuerpo", dijo Lysette en un comunicado en Twitter.

Las acusaciones se produjeron después de que la asistente de Tambor, Van Barnes, afirmara que le había hecho una proposición y la había manoseado para después amenazarla si contaba lo que había ocurrido.

Después de que Lysette se presentara, Tambor se disculpó pero negó haber actuado mal.

"Lamento profundamente que alguna acción mía haya sido malinterpretada por alguien como agresiva o si he ofendido o herido a alguien (…) Pero el hecho es que no soy un acosador y la idea de que alguien me vea de esa manera es más angustiante de lo que puedo expresar ", dijo el actor.

Pero estas declaraciones no bastaron y Amazon decidió no renovar su contrato para la quinta temporada.

