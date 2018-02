Millie Bobby Brown confirma romance con Jacob Sartorius

La actriz Millie Bobby Brown, de 13 años, no pasó su San Valentín sola, pues publicó una fotografía en donde confirmó su relación con el cantante Jacob Sartorius.

"Feliz Día de San Valentín, J", escribió la Millie en su cuenta de Instagram, pues en la imagen se puede ver a los adolescentes a punto de darse un beso. La fotografía recabó aproximadamente cuatro millones de "likes" con apenas unas horas de su publicación; además ha recibido comentarios como "¡Vale, esto es lo más ADORABLE que he visto en todo el día!".

Happy Valentine's day J ❤️ A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) on Feb 14, 2018 at 11:00am PST

Millie quien personifica a "Eleven" en la serie de "Stranger Things" fue vista con Sartorius en octubre del año pasado pero aún no se había confirmado nada. Pero en semanas pasadas, la actriz publicó una fotografía en la que se le puede ver abrazando a un oso. "Thanks for the bear", escribió Millie.

Thanks for the bear ❤️ A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) on Jan 12, 2018 at 5:25pm PST

