Pablo Alborán promete concierto sin límites

El romanticismo de Pablo Alborán se ve plasmado en cada unos de sus temas entre los que encontramos Saturno y Prometo, que sirvieron para musicalizar la telenovela de Televisa Caer en tentación y con los cuales el español ha consolidado su carrera en nuestro país, prueba de ello son las presentaciones que tendrá en el mes de marzo.

Con esta gira, Alborán promociona su nueva producción discográfica, Prometo. Además será un show, según las palabras del cantante “sin límites y donde pasará de todo”. Publimetro platicó con Pablo en España y esto fue lo que nos reveló.

¿Si América Latina representara una relación en tu vida, en qué etapa se encontrarían?

– En constante enamoramiento, porque todos los días hay pasión y esa necesidad de querer, de volver a enamorar. Yo estaría así con Latinoamérica, sería un poco el comienzo de la relación.

¿Cómo será la gira Prometo en América Latina?

– La gira tiene mucho de mis raíces y a la vez mucha modernidad. Creo que es un concierto donde todo puede pasar, no hay límites. Hay electrónica, música urbana, orgánica, momentos en donde estoy con el piano sólo, con mis músicos haciendo acústico, hay música latina. No hay flamenco pero en mi voz están mis raíces del Sur.

¿Cambia el enfoque de la gira en Latinoamérica?

– La idea es tener un sonido más homogéneo, más moderno y a la vez hemos ido a lo más esencial de cada canción, tanto antiguo como nuevo. Nos obsesionamos y dijimos hay que modernizar. Pero, te vuelves a enamorar de las canciones.

¿Qué es lo que más te gusta de México?

– Me gusta mucho la comida. El picante no me gustaba, no le entendía, ahora me he vuelto adicto. En mi casa ya hay salsa tabasco, preparó clamatos y enchiladas. Me gusta México en general, cada vez que voy ahí me siento muy bien. Me abren los brazos y eso lo valoro mucho.

Te comparan con Joaquín Sabina, Miguel Bosé o Rocío Dúrcal. ¿Qué tanto pesa en ti?

– Mucho… pero agradecido porque ellos representan referentes en lo que

¿Qué implica la palabra prometo para ti?

– Es una canallada, porque hay que cumplir lo que se promete, pero no siempre depende de nosotros; implica madurez y seguridad. Y la canción como tal es una promesa enorme, es una promesa de amor, no sólo hacía alguien, sino a uno mismo. Y cuando la canto es muy bonito, porque me da libertad para hacer lo que quiera: me paro y vuelvo a tocar y no pasa nada. Incluso los silencios tienen sentido en esa canción, y eso no pasa en todos los temas.

Récord de ventas, sold out, nuevas ciudades, países… ¿cómo mantener el ego tranquilo?

– Yo no sabría decirte si soy una persona egocéntrica, soy una persona muy responsable y respeto mucho el escenario. Sí creo que aunque sea mi cara y sea mi nombre el que aparezca, yo no he sido capaz de hacer absolutamente nada sin toda la gente que he tenido detrás.

Has dicho que no le dices no a los sonidos urbanos, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?

– Pues me encantaría Piso 21, J Balvin, Maluma. Hay muchas opciones.

¿Lo ves en un futuro cercano?

– Sí, esperemos que sí

También te puede interesar: