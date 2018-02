The Drums hará escala en Guadalajara

The Drums volverá a nuestro país en el marco de su próxima gira latinoamericana, que también incluirá a Argentina y que tendrá como punto de partida a Perú.

La banda estadounidense es una de las agrupaciones que a lo largo de los últimos años, ha cosechado una gran legión de seguidores en nuestro país luego de sus visitas.

La gira que los traerá de vuelta a nuestra capital se centrará en su último disco Abysmal Thoughts, que fue editado el año pasado.

También repasarán sus discos anteriores y sus populares éxitos como Let’s go surfing, Best Friend, Money, entre otros.

The Drums recorrió América del Norte de junio a diciembre del año pasado, incluyendo una parada en Ciudad de México para actuar en el Festival Corona Capital. Ahora regresarán al país para presentarse en la Ciudad de México y Guadalajara.

Jonny Pierce y compañía vuelven para presentar el cuarto álbum de estudio de la banda y su primera nueva música en más de tres años.

Dedican tema a México

Jonny Pierce compartió un video en la cuenta oficial de The Drums en Instagram, para señalar que los que compren el tema de Meet in Mexico, a través de las plataformas digitales será donado al 100% para los damnificados.

"Hay una nueva canción Meet Me in Mexico, si la compran el 100% serán donados a los esfuerzos de reconstrucción de los terribles terremotos del año pasado", comentó el músico, y agregó que serán canalizados a través de Reconstruir MX y Lago Tanganica.

"No sería el artista que soy, sin los fans mexicanos".

Letra de Meet Me in Mexico:

I want to love you a specific way



This is code for “meet me in Mexico”



I want to love you a specific way



Can we go down to Mexico?



I lost my faith in the one who leads us



I still believe in love in Guadalajara



I want to love you a specific way



This is code for “meet me in Mexico”



I want to love you a specific way



Can we go down to Mexico?



I can’t dance with these dumb Americans



I can’t party with these dumb Americans



I can’t dance with these dumb Americans



I can’t party with these dumb Americans

I want to love you a specific way



This is code for “meet me in Mexico”



I want to love you a specific way



Can we go down to Mexico?

Presentaciones

Guadalajara. 18 de mayo, Teatro Estudio Cavaret. Venta general a partir del 22 de febrero a través de Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y en la taquilla del lugar.

Ciudad de México. 19 de mayo, Marvin Festival en Plaza Condesa.