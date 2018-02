Reik no se niega al género urbano

Cumpliendo nuevos retos, Reik lanza el video de su sencillo Me niego, en el cual colabora con los intérprete de género urbano Ozuna y Wisin. Desde el día hoy, esto este clip, que cuenta una historia de amor dirigido por Nuno Gómez, podrá ser visto en YouTube y otras plataformas digitales.

Para Jesús, Julio y Bibi experimentar en este género no ha hecho que pierdan su esencia como grupo. "Nos estamos metiendo en algo nuevo, sin embargo, Me niego es una canción de amor, que es lo que nos caracteriza, por lo que no perdemos la esencia, En el tema están las guitarras, Jesús canta como siempre, así como Ozuna y Wisin lo hacen con su estilo".

Y esto, también es parte de que la fórmula de Me niego pueda funcionar, según revelaron a Publimetro los chicos de Reik. "La sutIleza de las guitarras, letras o inclusive como cantan Jesús, no lo tienen ni Wisin ni Ozuna, eso es lo que le da un gran toque a esta canción".

El video que aborda drama, intriga y acción. fue filmado en espectaculares locaciones de Miami con diversos efectos especiales. Para Jesús, Julio y Bibi es el mejor clip musical que han hecho durante sus 12 años de trayectoria.

"La producción del video fue como de película. Había bomberos, grúas. autos, pirotecnia, efectos especiales y luces gigantescas. Fue una experiencia muy padre de grabación. Nos estábamos calcinando vivos, porque a los autos les prendieron fuego y nos encontrábamos a pocos metros, literalmente nos estábamos quemando. Fue muy padre, es el mejor video que hemos hecho, el más profesional".

El tema Me niego, por el momento no forma parte de ningún álbum, sin embargo Reik nos podría sorprender con nuevos ritmos en su próximo material discográfico.

"Seguramente lo que salga de Reik tendrá tintes urbanos", y agregaron, "simplemente queremos que suene a la actualidad", confesaron ante el cuestionamiento de su nuevo material.

Finalmente, Reik señaló que están seguros que a sus fans les gustará este tema y que si surge la oportunidad seguirán experimentando con más géneros, ya que siempre les gustan hacer algo diferente, situación que han hecho desde su primer disco.

