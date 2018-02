Vicente Fernández y sus bien vividos 78 años

El cantante, empresario, productor y actor nacido en Guadalajara cumplirá 78 años de edad entre éxitos y un reconocimiento mundial por su obra.

Pese a que el artista se encuentra retirado desde 2016, sus canciones han trascendido al punto de convertirse ya en un legado para la música ranchera.

Vicente Fernández se encuentra de manteles largos, y la familia se prepara para la comida tradicional que hacen en su honor, en un restaurante tapatío, que es el favorito de Don Chente.

“ Sólo quiero decirles que estoy muy contento, sabía que iba a ser dura la despedida y ahora soy una persona normal que anda en la casa como cualquier otra persona”, comentó Don Chente.

El “Rey de la Ranchera” descubrió su gusto por la música a los ocho años, cuando recibió una guitarra de regalo, desde entonces aprendió a tocarla rápidamente y posteriormente, comenzó a estudiar música folclórica.

Antes de llegar a ser considerado como una de las más grandes leyendas de la historia de la música mexicana, Vicente tuvo que trabajar muy duro subiéndose a los más inesperados escenarios de su tierra.

Años más tarde, el ídolo ranchero comenzó a trabajar en Televisa, donde conoció a Raúl Velasco, quien le dio la oportunidad de interpretar algunas canciones.

Con más de 60 años de trayectoria, 85 producciones y más de 70 millones de discos vendidos, se retiró de los escenarios el 16 de abril de 2016 en el Estadio Azteca.

Visitas al rancho

“Las visitas en el rancho van a continuar, ahí está el rancho. Lo que sí, es que yo salía a diario para recibir a todo el mundo, pero había momentos que llegaban casi mil gentes diarias y yo me retrataba con todos".

"Cuando paso a caballo a realizar mi recorrido de una hora, si hay gente me retrato y si me ven, me bajo del caballo o la camioneta".

"Ya no estoy en la banca porque ya lo había agarrado como tarea. Quiero decirle a la gente que por entrar al rancho no se ha cobrado, ni se cobra, ni se cobrará”.

Frases de Don Chente

“Diario al despertar y al acostarme, tengo un Cristo que tiene 52 años con nosotros, la compré en una feria y siempre le agradezco a él por un día más de vida”.

“Soy descarado, franco, no se mentir, sino decir las cosas como son. No quiero que hagan un ídolo falso, que me quieran como me conocieron”.

“Yo no pienso en ser una estrella, eso es vanidad. El día que Dios me llame, a mi funeral va ir la gente que me quiera y la que no, no irá”.

Foto | Cortesía.

En el estudio

El músico y arreglista, Javier Ramírez, está muy cerca de Vicente Fernández, en la parte musical y dentro de su estudio de grabación ubicado en el Rancho de Los Tres Potrillos.

¿Qué tan activo está Don Chente?

— Don Vicente Fernández está haciendo muchas cosas en el estudio. Tenemos toda la semana trabajando con temas, sí hay bastante actividad de cosas que él quiere grabar a veces.

Desde hace más de 20 años que trabajo para él, cuidándole las nuevas producciones.

¿Cómo pueden traducirse 78 años de vida?

— Está lleno de energía y ganas de hacer cosas, que puede verse cada fin de semana cuando la gente lo visita en el rancho.

Les canta cada ocho días, pero este fin de semana no estará. Yo me encargo de ponerle las pistas, porque no tenemos un mariachi.

Para su cumpleaños depende lo que él quiera hacer, a veces nos dice: 'no voy a estar', o nos invita al convivio, así que depende las ganas que traiga.

¿Qué estás produciendo?

— Además de los canciones de Don Vicente, estoy trabajando con los proyectos musicales de los colombianos Pipe Bueno y Arelys Henao.