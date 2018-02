Sony transmitirá capítulo 300 de Grey's Anatomy y un especial

El lunes 19 de febrero, el canal Sony transmitirá el capítulo número 300 de la serie Grey's Anatomy y previo a este estreno proyectará un programa especial que incluirá comentarios de los actores dentro de los sets en los estudios de Los Ángeles.

Sony on: Especial anatomía según Grey tendrá una duración de 30 minutos, en el que sus protagonistas Ellen Pompeo (Meredith), Justin Chambers (Alex), Chandra Wilson (Bailey), Kevin McKid (Owen), Caterina Scorsone (Amelia) y James Pickens Jr. (Richard Webber) y algunas de sus productoras hablan de los secretos de esta producción.

Así como de los momentos más memorables para sus personajes, esos que aún recordamos y que partieron hace ya mucho tiempo, así como de lo que les depara en los siguientes episodios.

Durante 14 temporadas, el hospital más famoso de Hollywood ha sido testigo de dolorosas despedidas, corazones rotos, momentos felices y uno que otro episodio sorprendente.

El capítulo 300 de esta serie llega para hacer tributo a sus más fieles fanáticos bajo el título de la emblemática canción Who lives, who dies, who tells your story, proveniente del popular musical Hamilton.

Este capítulo conmemorativo estará lleno de nostalgia y fantasmas que vuelven a la vida de la doctora Meredith Gray de las formas más insólitas, para despertar recuerdos del pasado y brindar un cierto tipo de homenaje a personajes como Cristina Yang, Izzie Stevens y George O’Malley, que hicieron de esta serie el éxito que es hoy en día.