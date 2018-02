'Three Billboards' gana como Mejor Película Británica en los BAFTA

La película "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, ganó hoy en Londres el BAFTA al mejor largometraje británico en la 71 edición de los premios de la Academia.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", escrita y dirigida por McDonagh y protagonizada por Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell, se impuso a "The Death of Stalin", "God's Own Country", "Lady Macbeth", "Paddington 2" y "Darkest Hour".

La cinta, que está nominada al Óscar a mejor película, arrancó la velada optando a nueve BAFTA, entre ellos los de mejor filme, mejor director, mejor guión original, mejor montaje, mejor actriz y mejor actor secundario.

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence fue la encargada de entregar a McDonagh el primer premio de la noche.

También puedes ver: