Maite Perroni recibió anillo de su novio ¿Ya planean boda?

Un descuido valió para que Maite Perroni diera a conocer sus planes de boda, pues por medio de una fotografía se vio que la ex RBD ya porta un anillo de compromiso; además se le ha visto muy enamorada de su novio Koko Stambuk.

“Es un compromiso que desde hace 5 años asumimos con el corazón, y es un regalo que tiene para mí todo el significado, pero no es el anillo de compromiso de la boda y todo, pero sí tiene un peso muy importante", mencionó la también actriz para TVNotas.

De esta forma Maite Perroni aclaró todas las dudas sobre su supuesto compromiso y lamentablemente desilusionó a todos sus seguidores, quien ya la quieren ver llegar al altar.

Además, la actriz aseguró que por el momento casarse no está en sus planes, pues se encuentra enfocada en las grabaciones de la telenovela "Papá a toda Madre" y en la promoción de su nuevo sencillo "Como yo te quiero".

Pero indicó que se encuentra muy enamorada de su novio Stambuk, quien siempre la apoya en todos sus proyectos profesionales.

"La verdad es que me siento afortunada porque si no pudiera tener esta estabilidad, y este apoyo en esto, y esta base, yo creo que no podrías sentirme tan realizada profesionalmente y tan libre para poder continuar con todos mis sueños", mencionó Maite.

